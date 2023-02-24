В Кемерове на II зимних Международных спортивных играх «Дети Азии» стартовала деловая программа

Организаторы подготовили для участников насыщенную программу. Фото: ako.ru

«Тренеры, спортсмены и волонтеры смогут обсудить инновации в разных видах спорта, поделиться опытом. Достижения основаны не только на тренировках, но и на знаниях, и надеемся, наша деловая программа поможет внедрению передовых стандартов в организацию занятий и оснащение спортобъектов для будущих чемпионов и у нас в регионе, и за рубежом. Желаю юниорам спортивного Олимпа дальнейших успехов и больших побед», — сказал Сергей Цивилев.

Организаторы подготовили для участников насыщенную программу.

На площадке Кемеровского государственного университета участники панельных сессий обсудили вопросы укрепления международного спортивного и гуманитарного сотрудничества в ходе эволюции детско-юношеского спорта. Помимо этого на семинарах рассмотрели важные моменты развития зимних и летних видов спорта в азиатском регионе, адаптивной физической культуры и инклюзивного спорта, детско-юношеского спорта в Азии, вовлечения подрастающего поколения в занятия физической культурой и спортом.

А в конференц-зале спорткомплекса «Кузбасс — Арена» начинающие кузбасские спортсмены встретились с выдающимися атлетами — борцами вольного стиля, олимпийскими чемпионами — Давидом Мусульбесом и Павлом Пинигиным .

Завтра специалисты Российского антидопингового агентства «РУСАДА» проведут тренинги-семинары по антидопинговому образованию для тренеров и юных спортсменов, где расскажут об антидопинговых правилах, правах и ответственности спортсменов. На занятиях также будут затронуты актуальные проблемы психологической подготовки спортсменов.