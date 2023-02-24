Путин предоставил гражданство России бразильским футболистам "Зенита" Малкому и Клаудиньо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил гражданство Российской Федерации игрокам футбольного петербургского клуба "Зенит" Малкому и Клаудиньо. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Также в этот день Путин предоставил гражданство Российской Федерации журналисту из Франции Адриану Боке. Всего в документе говорится о предоставлении гражданства РФ 34 лицам.

Сайт "КП-Спорт" уточняет, что Малком играет в "Зените" с августа 2019 года, сейчас ему 25 лет. А 26-летний спортсмен Клаудиньо играет за клуб с лета 2021 года.

В сентябре прошлого года гендиректор "Зенита" Александр Медведев рассказывал, что в случае получения российского гражданства по истечении определенного периода, а именно в 2024 году для Малкома и в 2026 году для Клаудиньо, можно будет говорить о получении ими спортивного гражданства, что равнозначно праву играть за сборную команду РФ.