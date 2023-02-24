Ведущий американского шоу рассказал, на что США могли бы потратить выделяемые Киеву деньги

Телеведущий Такер Карлсон Фото: REUTERS

Деньги, направляемые Украинскому режиму, могли быть потрачены на решение внутренних проблем. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил Такер Карлсон.

“Наша собственная экономика деградирует, огромные компании увольняют тысячи людей, но украинский конфликт - одна из наших главных статей расходов", - критикует политику США Карлсон.

По его подсчетам, общая сумма обещанных и уже одобренных финансовых средств превысила 200 миллиардов долларов. Даже на 100 миллиардов США могли бы модернизировать свою систему железнодорожного сообщения.

“100 миллиардов долларов - это в пять раз больше бюджета Министерства транспорта”, изумился Такер Карлсон.

KP.RU ранее рассказывал, как власти США пытаются замолчать крупнейшую экологическую катастрофу в штате Огайо. По мнению Карлсона этой катастрофы можно было избежать.

Также ведущий заметил, что на такие деньги можно построить стену вдоль южной границы и пресечь доступ наркотрафика в страну.

Сайт KP.RU уже рассказывал о Такере Карлсоне. Телепрограмма Tucker Carlson Tonight, выходящая в эфире телеканала Fow News, согласно всем методикам подсчета, является самой популярной в Америке.