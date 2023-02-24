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НовостиВ мире24 февраля 2023 15:09

Ведущий американского шоу рассказал, на что США могли бы потратить выделяемые Киеву деньги

Ведущий Fox News Карлсон возмутился суммой, выделяемой США Украине
Сергей ЧИКОВ
Телеведущий Такер Карлсон

Телеведущий Такер Карлсон

Фото: REUTERS

Деньги, направляемые Украинскому режиму, могли быть потрачены на решение внутренних проблем. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил Такер Карлсон.

“Наша собственная экономика деградирует, огромные компании увольняют тысячи людей, но украинский конфликт - одна из наших главных статей расходов", - критикует политику США Карлсон.

По его подсчетам, общая сумма обещанных и уже одобренных финансовых средств превысила 200 миллиардов долларов. Даже на 100 миллиардов США могли бы модернизировать свою систему железнодорожного сообщения.

“100 миллиардов долларов - это в пять раз больше бюджета Министерства транспорта”, изумился Такер Карлсон.

KP.RU ранее рассказывал, как власти США пытаются замолчать крупнейшую экологическую катастрофу в штате Огайо. По мнению Карлсона этой катастрофы можно было избежать.

Также ведущий заметил, что на такие деньги можно построить стену вдоль южной границы и пресечь доступ наркотрафика в страну.

Сайт KP.RU уже рассказывал о Такере Карлсоне. Телепрограмма Tucker Carlson Tonight, выходящая в эфире телеканала Fow News, согласно всем методикам подсчета, является самой популярной в Америке.