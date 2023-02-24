Премьер-министр Венгрии рассказал о разногласиях по вопросу вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth рассказал о причинах, по которым Венгрия до сих пор не одобрила заявку Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО.

По его словам, Будапешт поддерживает вступление Швеции и Финляндии, но до этого необходим серьезный диалог между парламентами. С одной стороны в этих странах распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии, что не добавляет Венгерским парламентариям желания ратифицировать их вступление.

Также он отметил, что между Финляндией и Россией более тысячи километров совместной границы. При взгляде на Украинский конфликт это вызывает серьёзные опасения и неуверенность в том, хорошо ли это.

Как писал ранее сайт KP.RU, премьер-министр Венгрии сильно обеспокоен ослаблением Европы. “Европа менее чем за год потеряла свою независимость, экономическую и военную мощь” - заявил он 22 февраля.

Напомним, что заявка Швеции и Финляндии на вступление в НАТО остается заблокированной уже несколько месяцев. 28 членов Североатлантического союза уже ратифицировали соглашение, однако Турция и Венгрия до сих пор не одобряют заявку. Турция выступает резко против вступления скандинавских стран в НАТО из-за публичных акций с сожжением Корана в Швеции.