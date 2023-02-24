В МИД сообщили, что Россия адекватно отреагирует на возможные провокации Киева в Приднестровье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел России предостерегает США, страны НАТО и власти Украины от очередных авантюрных действий в отношении Приднестровья. Об этом говорится в заявлении на сайте дипломатического ведомства.

- Последовательно выступаем за решение любых вопросов политико-дипломатическим путем, - напоминают в МИД РФ.

В публикации на сайте министерства отмечается, что Минобороны РФ отметило значительное скопление личного состава и военной техники ВСУ около украинско-приднестровской границы. Более того, на позициях развернута артиллерия, возросло число полетов беспилотников над территорией Приднестровья.

- При этом ни у кого не должно быть сомнений, что ВС РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же последует, и обеспечат защиту ... в населенном пункте Колбасна в Приднестровье. Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться ... как нападение на РФ, - уточняется в сообщении.

Напомним, 24 февраля в Минобороны России сделали срочное заявление, в котором говорилось, что силы украинских националистов руководимые НАТО обратили свое внимание на российский миротворческий контингент в Приднестровье. Киевский режим активизировал подготовку к провокации со вторжением в Приднестровье. Уточняется, что "данная акция ВСУ будет проведена в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья".

Позже Министерство обороны Молдавии сообщило, что ведомство не видит прямых военных угроз для Приднестровья. там также заверили, что ведомство продолжает следить за всеми событиями и изменениями.