Прокуратура Владимирской области опровергла информацию о требовании блокировки YouTube

Иск о блокировке YouTube в России подала прокуратура Владимира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранее появилась информация, что прокуратура Владимира потребовала заблокировать YouTube на территории России. Правоохранительное ведомство подало иск в Ленинский районный суд города. Соответствующий документ находится в картотеке суда. Как рассказали ТАСС в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, информация оказалась искажена — ведомство требует ограничить доступ только к определенному контенту внутри YouTube.

— У нас очень часто выходят в суд, то есть это не первый раз, когда мы блокируем какие-то сайты или какую-то отдельную информацию. Например, сайты, где продают табак или права. Но это никак не касается YouTube в целом, — подчеркнул представитель прокуратуры.

Ранее военная прокуратура Владимирской области потребовала заблокировать новостной сайт ООН, а также сайт турецкого информационного агентства Anadolu. Она обратилась в Ленинский городской суд регионального центра. Заинтересованным лицом по делу истец указал региональное отделение Роскомнадзора.

Разговоры о возможном ограничении доступа к зарубежному видеохостингу Youtube на территории Российской Федерации ходят уже давно. Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявлял, что этого не произойдет, пока не появится полноценная альтернатива.