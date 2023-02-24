Опрос ФОМ: 81% россиян положительно оценивают деятельность Путина Фото: REUTERS

Большинство россиян (81%) положительно оценивают работу президента России Владимира Путина на его посту, политику доверяют 78% опрошенных граждан. Такие результаты приводит фонд "Общественное мнение".

Также выяснилось, что 10% респондентов придерживаются обратного мнения, а еще 9% россиян затруднились дать ответ.

В целом свое доверие главе государства выразили 78% граждан, а не согласны с ними 14%, еще 8% затруднились с ответом.

Опрос "ФОМнибус" был проведен в период с 17 по 19 февраля 2023 года. В исследовании приняли участие 1,5 тысячи человек из 53 регионов страны в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Накануне сообщалось, что большинство россиян (78%), которые смотрели послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, сочли, что глава государства был искренен и честен с аудиторией. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Многие опрошенные зрители (82%) назвали послание интересным, из них более половины (52%) уточнили, что им было интересны все заявление российского лидера.