Зампостпреда КНР в ООН: Китай призывает возобновить переговоры по украинскому конфликту без предварительных условий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай призывает Россию и Украину возобновить переговоры без предварительных условий. Об этом заявил в ходе заседания Совета безопасности ООН заместитель постоянного представителя КНР в организации Дай Бин. Он отметил, что дипломатические переговоры — единственный способ урегулирования кризиса на Украине.

Дай Бин обратился к представителям других стран со словами о том, что международное сообщество должно поощрять мирные переговоры и создавать благоприятные площадки для их проведения. Усадить стороны конфликта для обсуждения будет непросто, но необходимо, считает Пекин.

Так китайский представитель отметил, что крупные страны не должны использовать Украину как арену для сражений между собой.

Ранее МИД КНР опубликовал документ, в котором изложены 12 шагов по достижению мира на Украине. Западные страны и Киев раскритиковали предложенный план за пункт о немедленном прекращении огня. Россия же выразила благодарность за помощь в разрешении конфликта.