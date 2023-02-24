Небензя: Вашингтон не оставляет России выбора, кроме как ликвидировать украинскую угрозу военным путем Фото: REUTERS

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя во время речи на заседании Совбеза ООН по ситуации на Украине заявил, что Запад своей помощью киевскому режиму и русофобией не оставляет других вариантов, кроме устранения угроз с территории Украины военным путем.

Дипломат сообщил, что отношения с бывшими партнерами, прежде всего с Вашингтоном, больше не будут прежними. Виной тому поведение США, которые показали всю свою русофобию, совершили попытки отменить Россию и поставляли оружие Зеленскому для обстрела мирного населения Донбасса. Также Небензя припомнил и попытку создать проблему на российских границах.

— Мы больше не верим вашим словам и вернуть наше доверие будет непросто. Если вообще возможно. Здесь важны не слова, а дела. Но попытаться это сделать — в ваших интересах. Пока вы лишь усугубляете ситуацию, продолжая накачивать киевский режим оружием и помогая ему на поле боя. И пока вы нам не оставляете иных вариантов, кроме как устранить исходящие с территории Украины угрозы военным путем, — подытожил постпред России в ООН.

Также Небензя поблагодарил Китай за попытку призвать Запад и Украину к более разумному решению. Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия солидарна с КНР в вопросах недопустимости санкций и необходимости переговоров для урегулирования украинского кризиса.