Зеленский заявил, что у России нет границы с США

Зеленский заявил, что у России нет границ с США Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что США не граничит с Россией.

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки имеют общую водную границу, которая проходит в Беринговом проливе между полуостровами Чукотка и Аляска. Этот факт Владимир Зеленский, по видимости, не знал

В своей речи, посвященной важности для Киева поддержки со стороны других стран, президент Украины отметил, что ни одно государство мира не смогло бы противостоять России в одиночку, кроме, разве что, США.

— Но, к счастью, у них нет границ с Россией, — заявил Зеленский.

В прошлый раз президента Украины обсуждали буквально несколько лет назад. Тогда он предложил подарить водку бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони, намекая на скандал с подарком для политика, который якобы ему сделал Путин.