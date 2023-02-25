Небензя и Полянский покинули зал Совбеза ООН перед выступлением представителей ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постпред РФ при ООН Василий Небензя и первый зампостпреда Дмитрий Полянский покинули заседание Совбеза перед выступлениями ряда представителей ЕС по украинской проблематике, об этом сообщило РИА Новости.

Василий Небензя на заседании заявил о беспрецедентном числе делегаций, приглашенных для участия.

«Двенадцать стран ЕС вдобавок к высокому представителю Жозепу Боррелю», - сказал постпред.

Дипломат отметил, что «очевидно, что все эти страны, выступающие с единой общеесовской позиции, продиктованной Брюсселем, никакой «добавленной стоимости» дискуссии не принесут».

Небензя указал, что такой подход девальвирует ее ценность и наносит удар репутации Совета.

После этого российские дипломаты покинули зал заседаний.

Как писал сайт KP.RU, 24 февраля 2023 года Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию о «принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине».

За документ проголосовала 141 страна, против - 7, включая Россию, Белоруссию, КНДР, Мали, Никарагуа, Сирию и Эритрею. Отмечалось, что 32 делегации воздержались, в их числе Китай.

10 февраля 2023 года Небензя заявил, что предложенные Зеленским условия мирного соглашения заведомо неприемлемы.

«Все эти украинские инициативы, будь то некая «формула мира» или «саммит мира», являются очевидными пустышками, направленными исключительно на пропагандистский эффект. Заложенные в них условия являются заведомо неприемлемыми», – пояснил дипломат.