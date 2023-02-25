Под Сватово на позициях ВСУ подорвали бронетранспортер-камикадзе с тонной взрывчатки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские военные в районе Сватово подорвали трофейный многоцелевой транспортёр-тягач лёгкий бронированный (МТ-ЛБ) с одной тонной взрывчатки на позициях ВСУ, об этом сообщил Telegram-канал DONTSTOPWAR.

«Загнали в лес мтлб, с тонной тротила и двумя авиационными бомбами», - говорится в сообщении.

Позже по радиоперехвату стало известно, что было уничтожено около 60 «эльфов».

На опубликованном фото внутренний отсек тягача МТ-ЛБ полностью начинен взрывчаткой.

Как писал сайт KP.RU, 24 февраля 2023 года Минобороны РФ сообщило, что за сутки уничтожено шесть украинских БПЛА в районах населенных пунктов Мерефа, Лиман Второй Харьковской области, Александровка Донецкой народной республики, Голая Пристань и Новая Збурьевка Херсонской области.

Также в ведомстве отмечали, что за прошедшие сутки потери ВСУ только на Донецком направлении составили до 240 человек.

Кроме того, потери в технике на данном направлении составили: два танка, семь бронированных машин, гаубицы Д-20 и Д-30, противотанковая пушка Д-44, а также одна артиллерийская система М777 производства США.