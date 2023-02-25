США ввели в самый большой список санкций против России еще 22 физических и 83 юридических лица Фото: REUTERS

США расширили санкции против России, включив в ограничительные списки 22 физических и 83 юридических лица, об этом сообщило министерство финансов США.

В министерстве отметили, что сегодня вводится «самый значительный до настоящего времени пакет санкций», которые коснулись 22 физических лиц и 83 компаний.

В новом санкционном списке значатся главы российских регионов, руководители и предприниматели. В числе попавших под санкции компаний - предприятия горнодобывающего сектора и финансовой сферы.

Кроме того, были введены санкции против более десятка финансовых институтов в России.

Как писал сайт KP.RU, страны ЕС одобрили десятый пакет санкций против России.

«Сегодня ЕС ободрил десятый пакет российских санкций», - говорится в сообщении представительства Швеции.

В заявлении отмечено, что «пакет включает более жесткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий».

В сообщении подчеркивалось, что введены адресные ограничительные меры в отношении «физических и юридических лиц...», а также меры против российской дезинформации.