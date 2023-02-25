Экс-советник Кучмы Соскин: попытка Зеленского создать диктатуру закончится «смертью диктатора» Фото: REUTERS

Стремление Владимира Зеленского достичь безграничной власти грозит ему серьезными проблемами, об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Вы фактически создаете диктатуру, но вы тогда глупый, потому что любая диктатура заканчивается смертью диктатора — это известно, и система гибнет», - сказал Соскин.

Экс-советник отметил, что «наблюдать это очень печально».

По его словам, что Зеленский преследует своих критиков, хотя раньше и сам жестко высказывался против действующей власти.

Как писал сайт KP.RU, 8 февраля 2023 года Соскин заявил, что политика Зеленского приведет Украину в скором времени к диктатуре.

«Дальше Украина, теперь уже четко, встала на путь диктатуры. Происходит переход от военной автократии к диктатуре, конечно, будут усиливаться репрессии внутри страны», - сказал он.

По его словам, мужское население Украины теперь рассматривается только «как пушечное мясо».

Ранее экс-советник подчеркивал, что Украина находится в настоящее время в тяжелом положении и держится только благодаря военным поставкам от США и их союзников.