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НовостиПолитика24 февраля 2023 22:47

Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах на востоке Украины 25 февраля 2023 года

Сигнал тревоги звучал на подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области
Сергей ГАПЧУК
Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах на востоке Украины 25 февраля 2023 года

Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах на востоке Украины 25 февраля 2023 года

Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в нескольких областях на востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По данным ведомства, речь шла о Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Кроме того, тревога объявлялась в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.

Как писал сайт KP.RU, 24 февраля 2023 года на Украине сразу в трех областях была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

23 февраля 2023 года украинские СМИ сообщали, что в Киеве объявлена воздушная тревога, в городе слышались взрывы.

Кроме того, украинские издания сообщали о взрывах в Одессе.

Днем ранее воздушная тревога объявлялась во всех регионах Украины, а также на подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей.