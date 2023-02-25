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НовостиЭкономика24 февраля 2023 23:15

Польша выставила условия перед принятием десятого пакета санкций против России

Посол Польши при ЕС Анджей Садось заявил, что Варшава выдвинула ряд требований перед тем, как согласовать очередной пакет ограничений
Сергей ГАПЧУК
Польша выставила условия перед принятием десятого пакета санкций против России

Польша выставила условия перед принятием десятого пакета санкций против России

Фото: REUTERS

Польша согласилась на принятие 10-го пакета санкций против России, поставив ряд условий, об этом сообщил посол Польши при ЕС Анджей Садось.

Посол заявил, что первым условием является рассмотрение Еврокомиссией в контексте санкционного режима вопроса о якобы незаконной депортации украинских детей в Россию.

«Второй - немедленное начало работы над пакетом санкций против Белоруссии», - добавил Садось.

Также Польша требует начать работать над санкциями в атомной сфере. Дипломат пояснил, что «речь идет и о топливе, и о санкциях в отношении «Росатома» и руководства компании».

К другим требованиям относятся санкции на российские алмазы, мониторинг Еврокомиссией импорта синтетического каучука, а также санкции в отношении российских пропагандистов.

«Польша сегодня передала Еврокомиссии 150 фамилий», - сказал Садось.

Как писал сайт KP.RU, минфин США сообщил, что страна расширила санкции против России, включив в ограничительные списки 22 физических и 83 юридических лица, об этом сообщило министерство финансов США.

В новом санкционном списке значатся главы российских регионов, руководители и предприниматели. В числе попавших под санкции компаний - предприятия горнодобывающего сектора и финансовой сферы.

21 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что реальная цель санкций Запада против России – заставить страдать российский народ.

«Антироссийские санкции – средство, а цель – заставить страдать наших граждан. Такие вот гуманисты! Они хотят заставить народ страдать. Но их расчет не оправдался», – указал Путин.

Ранее президент России подчеркивал, что Запад объявил России настоящую санкционную войну, но экономику страны авторам санкций разрушить не удалось.