Польша выставила условия перед принятием десятого пакета санкций против России Фото: REUTERS

Польша согласилась на принятие 10-го пакета санкций против России, поставив ряд условий, об этом сообщил посол Польши при ЕС Анджей Садось.

Посол заявил, что первым условием является рассмотрение Еврокомиссией в контексте санкционного режима вопроса о якобы незаконной депортации украинских детей в Россию.

«Второй - немедленное начало работы над пакетом санкций против Белоруссии», - добавил Садось.

Также Польша требует начать работать над санкциями в атомной сфере. Дипломат пояснил, что «речь идет и о топливе, и о санкциях в отношении «Росатома» и руководства компании».

К другим требованиям относятся санкции на российские алмазы, мониторинг Еврокомиссией импорта синтетического каучука, а также санкции в отношении российских пропагандистов.

«Польша сегодня передала Еврокомиссии 150 фамилий», - сказал Садось.

Как писал сайт KP.RU, минфин США сообщил, что страна расширила санкции против России, включив в ограничительные списки 22 физических и 83 юридических лица, об этом сообщило министерство финансов США.

В новом санкционном списке значатся главы российских регионов, руководители и предприниматели. В числе попавших под санкции компаний - предприятия горнодобывающего сектора и финансовой сферы.

21 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что реальная цель санкций Запада против России – заставить страдать российский народ.

«Антироссийские санкции – средство, а цель – заставить страдать наших граждан. Такие вот гуманисты! Они хотят заставить народ страдать. Но их расчет не оправдался», – указал Путин.

Ранее президент России подчеркивал, что Запад объявил России настоящую санкционную войну, но экономику страны авторам санкций разрушить не удалось.