Politico: США не опасаются применения Россией стратегического ядерного оружия Фото: REUTERS

США не видят оснований опасаться применения Россией стратегического ядерного оружия, об этом написало Politico со ссылкой на советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана.

Издание цитирует нескольких участников онлайн-беседы с Салливаном, которая носила непубличный характер.

«Нет реальных опасений того, что Владимир Путин использует стратегические ядерные вооружения против Украины или западных союзников», - приводит издание слова Салливана.

Далее в статье указано, «тем не менее есть внутренние страхи, что он может отдать приказ о применении тактических ядерных вооружений на поле боя на Украине, хотя сейчас нет признаков, что такое может вскоре случиться».

Салливан отметил, что «завершение боевых действий и начало реальных переговоров пока не просматриваются», добавила газета.

Как писал сайт KP.RU, 24 февраля 2023 года Джейк Салливан заявил, что США не видят изменений в готовности ядерных сил России и поддерживают регулярные прямые контакты с Москвой по данной теме.

Он добавил, что «не считаем необходимым вносить какие-либо изменения в готовность собственных сил».

Ранее, 21 февраля, президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию объявил о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

С 2018 года Россия неоднократно ставила вопрос о продлении СНВ-3, однако Белый дом настаивал, что в договор должен быть включен и Китай. Однако союзники США по НАТО – Великобритания и Франция – тоже обладают нацеленным на Россию ядерным оружием и не входят в СНВ-3.