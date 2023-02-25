Байден заявил, что не ожидает от Китая крупной инициативы по военной помощи России Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что не ожидает от Китая «крупной инициативы» по военной помощи России.

«Мы этого (военных поставок – прим.) пока не видим», - сказал Байден.

«Но я не ожидаю крупной инициативы со стороны Китая по передаче оружия России», - отметил он.

Как писал сайт KP.RU, ранее Джо Байден сообщил, что предложенный Китаем план мирного урегулирования конфликта на Украине выгоден только России.

«Я не видел ничего в этом плане, что бы указывало на то, что его исполнение может быть выгодно кому-то, кроме России», - продолжил Байден.

Кроме того, Байден заявил, что исключает передачу Украине американских истребителей F-16 на данный момент.

Глава США подчеркнул, что «по мнению наших военных, сейчас нет основания, в котором бы присутствовал смысл предоставлять F-16».

«Я на данный момент это исключаю», - уточнил Байден.