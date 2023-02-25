Депутат ЕП от Ирландии Мик Уоллес призвал европейцев к уличным протестам против агрессии НАТО и США
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Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес написал в Twitter, что жителям Дублина следует выйти на улицы и протестовать против антироссийской прокси-войны НАТО и США.
«Настало время выйти на улицы и противостоять этой прокси-войне НАТО и США», — заявил Уоллес.
Согласно его публикации, митинг запланирован на 25 февраля в 13.00 по местному времени (16.00 мск).
По словам депутат, большинству политиков и западным СМИ выгоден конфликт и что они не хотят его прекращения, тогда как жители Европы, напротив, стремятся к миру и не хотят войны.
Как писал сайт KP.RU, 16 января 2023 года Мик Уоллес выразил мнение, что НАТО создали с той целью, чтобы Евросоюз «прислуживали империализму» США.
«НАТО была создана США для того, чтобы европейские страны прислуживали американскому империализму», - написал депутат.
По мнению Уоллеса, политики должны представлять интересы людей, а не «представлять НАТО и военно-промышленной комплекс».
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что США и НАТО напрямую заявляют о планах поражения России.