Депутат ЕП от Ирландии Мик Уоллес призвал европейцев к уличным протестам против агрессии НАТО и США Фото: REUTERS

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес написал в Twitter, что жителям Дублина следует выйти на улицы и протестовать против антироссийской прокси-войны НАТО и США.

«Настало время выйти на улицы и противостоять этой прокси-войне НАТО и США», — заявил Уоллес.

Согласно его публикации, митинг запланирован на 25 февраля в 13.00 по местному времени (16.00 мск).

По словам депутат, большинству политиков и западным СМИ выгоден конфликт и что они не хотят его прекращения, тогда как жители Европы, напротив, стремятся к миру и не хотят войны.

Как писал сайт KP.RU, 16 января 2023 года Мик Уоллес выразил мнение, что НАТО создали с той целью, чтобы Евросоюз «прислуживали империализму» США.

«НАТО была создана США для того, чтобы европейские страны прислуживали американскому империализму», - написал депутат.

По мнению Уоллеса, политики должны представлять интересы людей, а не «представлять НАТО и военно-промышленной комплекс».

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что США и НАТО напрямую заявляют о планах поражения России.