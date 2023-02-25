Российские войска продвигаются и занимают позиции ВСУ на Кременском участке Фото: Александр КОЦ

Российские войска продолжают продвижение и занимают позиции ВСУ на Кременском участке боевого соприкосновения в Донбассе, об этом РИА Новости сообщил один из разведчиков.

«Наши войска продолжают наступать, идет артподготовка, минометная подготовка, отрабатывают из АГС», - рассказал собеседник агентства.

Разведчик подчеркнул, что штурмовые группы уже вышли на рубеж и прямо сейчас врываются в окопы противника.

Военнослужащий отметил, что противник пытается сдерживать наступление, в том числе огнем тяжелого вооружения.

Как писал сайт KP.RU, 2 февраля 2023 года сообщалось, что подразделения ВДВ России при поддержке 144-й гвардейской мотострелковой дивизии РФ перешли в контрнаступление на линии Сватово - Кременная, обратив в бегство ВСУ.

Военнослужащие 144-й дивизии на протяжении семи дней отбивали атаки украинских войск, а также польских наемников, после чего перешли в контрнаступление, отбросив части ВСУ более чем на километр.

22 февраля 2023 года врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал тяжелой ситуацию под Кременной.