Economist: Будущее Украины висит на волоске из-за трудностей Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина находится в шатком положении из-за нескольких проблем, с которыми столкнулись США и страны Европы, об этом написало издание Economist.

«Будущее Украины висит на волоске и, вероятно, останется неопределенным в ближайшие годы», - указал журнал.

Автор статьи отметил, что могущество Запада во главе с США ослабевает, а опыт американцев в Афганистане и Ираке, неудачные смены правительств, ответственность западных стран за финансовый кризис это подтверждают.

По мнению журналиста, поэтому Вашингтон пытался повысить свой «авторитет» при помощи конфликта на Украине.

«Если Запад потерпит неудачу, то платить придется, скорее всего, Украине», - резюмировал обозреватель.

Как писал сайт KP.RU, 12 октября 2022 года британский журнал Economist вынужденно признавал, что пока Европа впадает в глубокую рецессию, Россия, напротив, из нее выбирается, демонстрируя всему миру, что экономическая ситуация в стране улучшается.

Журналисты отметили, что вызовы, с которыми столкнулась Москва после начала боевых действий на Украине, действительно, оказали серьезное давление на экономику страны.

«Экономические данные говорят о том, что Россия сможет и дальше бороться», - подчеркнули авторы статьи.

21 февраля 2023 года в своем послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в нашей стране приблизиться к целевому уровню в 4% уже в текущем году.