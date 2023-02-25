Американская журналистка Робинсон: власти США превратили Украину в крупнейшую схему по отмыванию денег Фото: REUTERS

Американские чиновники и политики превратили Украину в средство собственного обогащения, об этом написала в Twitter американская журналистка Эмералд Робинсон.

«Подавляющее большинство американских политиков превратили Украину в крупнейшую в мире схему по отмыванию денег, потому что они держат ответ перед Пентагоном, а не перед народом», - заявила Робинсон.

По ее словам, военно-промышленный комплекс Штатов буквально захватил весь конгресс.

Как писал сайт KP.RU, 21 ноября 2022 года Зеленский подписал закон, отменяющий на Украине пожизненный финансовый мониторинг в отношении политиков и высших чиновников. Это является нарушением одного из основных условий вступления страны в Евросоюз.

В декабре 2022 года пользователи социальной сети назвали передачу денег украинской схемой по отмыванию, а также предположили, что недавний визит украинского президента в Вашингтон произошел из-за того, что Киев проигрывает в конфликте.