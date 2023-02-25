Рогов: Санкции Запада подтвердили признание ЗАЭС российской Фото: REUTERS

Введение американских санкций против ЗАЭС говорит о признании ее российским предприятием, об этом РИА Новости заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Введение санкций против АЭС подтверждает сразу несколько моментов. ...Запад четко понял, что захватить АЭС не получится», - сказал Рогов.

«Они признают, что Запорожская АЭС — это предприятие, принадлежащее Российской Федерации. Запад это понял, свыкся и смирился с тем, что деваться некуда», - подчеркнул политик.

По его словам, если бы они считали АЭС принадлежащей режиму Зеленского, то никакие бы санкции не вводили.

Как писал сайт KP.RU, 24 февраля 2023 года минфин США ввел санкции против Запорожской АЭС. В черный список включили также генерального директора организации Олега Романенко.

18 февраля 2023 года Владимир Рогов сообщил, что ВСУ нещадно грабят население в подконтрольной Киеву части Запорожской области, так как понимают, что вскоре придется бежать.

5 октября 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о том, что Запорожская АЭС переходит в собственность РФ.