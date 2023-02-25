Минторг США расширил санкционные ограничения против России и Беларуссии Фото: REUTERS

Минторг США расширил санкции против России и Белоруссии, в том числе ввело экспортные ограничения, об этом говорится в опубликованном заявлении ведомства.

«Министерство торговли расширяет и ужесточает существующие санкции против России и Белоруссии, включая сферу действия правил экспортного контроля за российским и белорусским секторами промышленности, и санкции в отношении предметов роскоши», - отмечено в документе.

В частности, ограничения касаются товаров для металлургической и авиационной промышленности, строительного сектора, в том числе тяжелой строительной техники, различного электрооборудования, а также атомной промышленности и затронут нефтегазовую отрасль России и Белоруссии.

Кроме того, ведомство также добавило 276 пунктов в раздел «товары роскоши».

Как писал сайт KP.RU, посол РФ в США Анатолий Антонов назвал введенные против России американские санкции бездумными. Он указал, что они не приведут к отказу Москвы от независимой политики.

21 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что реальная цель санкций Запада против России – заставить страдать российский народ.

«Антироссийские санкции – средство, а цель – заставить страдать наших граждан. Такие вот гуманисты! Они хотят заставить народ страдать. Но их расчет не оправдался», – указал Путин.

Ранее российский лидер подчеркивал, что Запад объявил России настоящую санкционную войну, но экономику страны авторам санкций разрушить не удалось.