Что произошло в ночь на 25 февраля

Байден: США оставляют Украине самой решать, как заканчивать конфликт с Россией Фото: REUTERS

США оставляют Украине самой решать, как заканчивать конфликт с Россией, об этом заявил президент Джо Байден.

«США оставляют Украине самой решать, на чем заканчивать конфликт с Россией», - сказал Байден.

Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил об отправке боевиков ВСУ за границу для подготовки к захвату Крыма.

Страны ЕС одобрили десятый пакет санкций против России, об этом сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Швеции.

США расширили санкции против России, включив в ограничительные списки 22 физических и 83 юридических лица, об этом сообщило министерство финансов США.

Польша согласилась на принятие 10-го пакета санкций против России, поставив ряд условий, об этом сообщил посол Польши при ЕС Анджей Садось.

Президент США Джо Байден заявил, что исключает передачу Украине американских истребителей F-16 на данный момент.

Издание Economist отметило, что Украина находится в шатком положении из-за нескольких проблем, с которыми столкнулись США и страны Европы.

«Если Запад потерпит неудачу, то платить придется, скорее всего, Украине», - резюмировал обозреватель в статье.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что введенные против России американские санкции являются бездумными и не приведут к отказу Москвы от независимой политики.