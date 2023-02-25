Что произошло в ночь на 25 февраля

Байден: США оставляют Украине самой решать, как заканчивать конфликт с Россией
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США оставляют Украине самой решать, как заканчивать конфликт с Россией, об этом заявил президент Джо Байден.
«США оставляют Украине самой решать, на чем заканчивать конфликт с Россией», - сказал Байден.
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