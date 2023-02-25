Newsweek: Украину ждут невиданные ранее бедствия в 2023 году

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украину в 2023 году ожидают бедствия, каких страна не видела никогда. Об этом говорится в публикации обозревателя Стивена Майерса для издания Newsweek.

"Грядущий год конфликта будет гораздо более разрушительным для Украины, чем мы когда-либо видели", - подчеркнул журналист.

По его оценке, Соединенные Штаты продолжили "подливать масла в огонь", но обещанные Киеву батареи противоракетной обороны Patriot, танки Abrams и истребители F-16 едва ли окажутся на украинской территории.

В качестве довода приводится тот факт, что управлять подобной техникой могут только обученные американские солдаты, которых Вашингтон не отправит "на убой", так как их ждет бесславная гибель от российских ударов по прибытию к пункту назначения.

Как ранее писал сайт KP.RU, бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина потерпит поражение в конфликте, так как ВСУ испытывают нехватку боеприпасов. Эксперт прогнозирует, что украинская армия останется без боеприпасов к лету и отмечает, что у стран НАТО больше нет запасов для поставок Киеву.

Риттер при этом добавил, что Украину ожидает поражение даже в том случае, если она найдет возможность пополнить запасы боеприпасов.