Беженка с Украины переехала к британскому министру Шаппсу, оставив мужа на родине

Грант Шаппс Фото: REUTERS

Министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Великобритании Грант Шаппс приютил у себя дома украинскую беженку Снежану Чайкину с матерью, сыном и собакой. Об этом сообщает издание Sky News.

Шаппс уточнил, что живет с женой и детьми. Семье из Украины он выделил комнату старшего сына.

Чайкина рассказала журналистам, что живет у Шаппса с апреля прошлого года. Все это время ее муж находился на родине в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). По ее словам, недавно он получил травму ноги, из-за чего был уволен из состава украинской армии и отправился в Польшу. Женщина надеется, что вскоре супруг сможет воссоединится с семьей в Британии.

О британском чиновнике, приютившем ее, украинка отзывается положительно. По ее словам, у них "много общего". Свое вынужденное сожительство Чайкина характеризует как "расширенную семью".

Как ранее писал сайт KP.RU, английский обозреватель Тоби Томас заявил, что в Великобритании многие украинские беженцы становятся бездомными, поскольку после окончания программы спонсорства им приходится жить в ужасных условиях.

Речь идет о рынке дорогого и некачественного жилья, а также бюрократических проволочках, которые создали серьезные трудности для беженцев.

Напомним, лидер шотландской Либерально-демократической партии Алекс Коул-Гамильтон сообщил, что украинская беженка вернулась в Киев, поскольку не смогла получить медицинскую помощь в Шотландии.