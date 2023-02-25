Стало известно, почему отменили концерты Николая Носкова в Москве

Николай Носков. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Российский певец Николай Носков был вынужден отменить два концерта в Москве из-за плохого самочувствия. Об этом рассказал сайту mk.ru музыкальный исполнитель Александр Иванов (известен под псевдонимом IVAN), который регулярно выступает на сцене вместе с Носковым.

"Николай Иванович действительно чувствует себя неважно. И боли есть, и давление. Но он – герой. Обязательно все преодолеет", - подчеркнул IVAN.

Иванов добавил, что состояние здоровья Носкова серьезного опасения у врачей не вызывает, поэтому вскоре певец должен отправиться в гастрольный тур. Его начало запланировано на воскресенье, 26 февраля.

Напомним, 67-летний Николай несколько лет назад перенес тяжелый ишемический спинальный инсульт, после которого так до конца и не восстановился. Следствием недуга стал частичный паралич. Однако Носкову все же удалось восстановить речь. И сейчас исполнитель продолжает давать концерты.