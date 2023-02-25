Марочко сообщил об уничтожении части колонны украинской военной техники под Кременной

Российские военные уничтожили почти треть колонны военной техники ВСУ под Кременной Фото: REUTERS

Российские военные уничтожили часть колонны военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которую перебрасывали в район города Кременная. Об этом сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в субботу, 25 февраля 2023 года.

По его словам, почти треть колонны поражена ударами авиации и артиллерии.

"Порядка 30% колонны на марше уничтожено нашей артиллерией и армейской авиацией", - уточнил Марочко.

Офицер добавил, что марш был запланирован украинским командованием для восполнения потерь, понесенных ВСУ в районе Кременной.

Как ранее писал сайт KP.RU, врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник ответил на вопрос журналистов об обстановке под городом Кременная. По его словам, ситуация остается тяжелой.

Напомним, Андрей Марочко в начале февраля заявил, что в ходе военных действий российские военные "отмечают на кременском направлении низкий уровень морально-психологического состояния в рядах вооруженных формирований Украины". Часть военных ВСУ оставляют позиции, не оказывая при этом какого-либо существенного сопротивления, добавил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке.