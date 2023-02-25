Арестович предупредил об угрозе "ложного пути развития" Украины

Алексей Арестович Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина рискует потерять время и пойти по "ложному пути развития", который не принесет стране процветание и поставит ее под угрозу потери государственности. Об этом заявил Алексей Арестович, бывший советник главы офиса президента Незалежной Владимира Зеленского.

В качестве неверного выбора чиновник назвал путь закрытой и моноэтничной страны, который, по его оценке, не приведет к процветанию государства.

"Попытки уже были сто лет назад, - написал Арестович в своем телеграм-канале. - Результат известен - потеря государственности, Голодомор и репрессии. Новые попытки будут иметь схожие последствия".

Напомним, в январе 2023 года Алексей Арестович по собственному желанию подал в отставку с поста советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Это произошло после того, как в ходе одного из эфиров чиновник публично признал, что причиной разрушения жилого дома в Днепре стали действия украинской системы противовоздушной обороны (ПВО), сбившей российскую ракету, которая должна была нанести удар по одному из военных объектов на Украине.

После этого заявления Арестович подвергся жесткой критике в собственной стране и покинул государственную должность.