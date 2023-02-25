МИД Японии анонсировал новые санкции против России

Япония готовится ввести дополнительные санкции против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Токио введет против России новые санкции. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел (МИД) Японии по итогам саммита "Большой семерки" (G7).

В числе ограничительных мер называются запрет экспорта товаров для российской промышленности, в том числе деталей для дронов, заморозка активов россиян, российских компаний и финансовых организаций, а также расширение список организаций, в адрес которых не разрешен экспорт.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Японии с 3 февраля 2023 года официально вступил в силу закон на запрет экспорта в Россию для разведки нефти и газа, роботов, ядерных материалов, токсичных веществ и некоторых медицинских изделий. Данные меры приняты Токио в рамках новых антироссийских санкций.

Согласно принятому японскими властями решению, запрещено ввозить в РФ из страны восходящего солнца целый ряд критически важного оборудования. В список входят ядерные материалы, оборудование для обработки радиоактивных материалов и ряд медицинских изделий.