"Скопинского маньяка" Мохова освободили из-под стражи по делу об укрывательстве убийства

"Скопинский маньяк" Виктор Мохов Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", освобожден из-под стражи по делу об укрывательстве убийства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного Комитета (СК) России.

"По решению суда прекращен срок содержания под стражей", - уточнили в СК.

В ведомстве объяснили такой вердикт тем, что истек максимальный срок содержания под стражей по статье, которая вменяется обвиняемому.

По версии следствия, Мохов обвинил своего соседа в краже гуся, а позже друг скопинского маньяка убил этого соседа, после чего "скопинский маньяк" помог ему скрыть тело во дворе другого дома. Труп был найден через несколько дней.

Напомним, в августе 2022 года по решению суда маньяк был заключен под домашний арест до 7 октября, однако 1 сентября меру пресечения изменили на тюремной заключение.

Это произошло из-за того, что обвиняемый нарушил условия содержания, используя интернет. Он общался со свидетелем, а также принимал его у себя в доме. Мохов подавал апелляционную жалобу, однако суд отказал. Позднее срок ареста был продлен.