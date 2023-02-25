Воздушная тревога объявлена по всей Украине 25 февраля 2023 года

Воздушная тревога объявлена во всех украинских регионах Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины утром в субботу, 25 февраля 2023 года. Данная информация размещена в онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

Сирены также завыли в подконтрольных ВСУ частях Донецкой Народной Республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей. Населению рекомендуется оставаться в укрытиях.

Как ранее писал сайт KP.RU, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные уничтожили часть колонны военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которую перебрасывали в район города Кременная.

Напомним, первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что общая сумма ущерба гражданской и критически важной инфраструктуре Украины превышает 127 миллиардов долларов.

Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис выразил мнение, что удары российской армии по инфраструктуре и энергетике Украины нарушили цепочки поставок оружия для ВСУ.