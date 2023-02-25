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НовостиПолитика25 февраля 2023 8:04

Казахстан поддержал позицию Китая по урегулированию кризиса на Украине

Астана призвала стороны конфликта как можно быстрее начать переговоры
Роман КИЛЬМЯШКИН
Казахстан поддержал план Китая по мирному урегулированию ситуации на Украине

Казахстан поддержал план Китая по мирному урегулированию ситуации на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Казахстан приветствует изложенную Китаем позицию по урегулированию кризиса на Украине. Об этом говорится в заявлении казахского министерства иностранных дел (МИД), опубликованного в субботу, 25 февраля 2023 года.

Астана, в частности, призвала стороны конфликта как можно быстрее начать переговоры и прекратить боевые действия.

"Выступаем за то, чтобы вовлеченные в военный конфликт стороны проявили добрую волю, прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всемерно содействовало дипломатическому решению ситуации", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Казахстана.

Как ранее писал сайт KP.RU, Китай опубликовал план, который содержит предложения по мирному политическому урегулированию конфликта на Украине. Он включает в себя 12 пунктов, среди которых есть призыв к прекращению огня и боевых действий.

Напомним, в представленном плане не содержится "осуждения России" или призыва к санкциям. Он основан на посыле к миру в весьма обтекаемых выражениях. В частности, Пекин призывает отказаться от практики "двойных стандартов" при трактовке международного права, не применять мышление времен "холодной войны", начать мирные переговоры и урегулировать гуманитарный кризис. Подробнее о предложениях Китая читайте в материале KP.RU.