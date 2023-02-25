Казахстан поддержал позицию Китая по урегулированию кризиса на Украине

Казахстан поддержал план Китая по мирному урегулированию ситуации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Казахстан приветствует изложенную Китаем позицию по урегулированию кризиса на Украине. Об этом говорится в заявлении казахского министерства иностранных дел (МИД), опубликованного в субботу, 25 февраля 2023 года.

Астана, в частности, призвала стороны конфликта как можно быстрее начать переговоры и прекратить боевые действия.

"Выступаем за то, чтобы вовлеченные в военный конфликт стороны проявили добрую волю, прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всемерно содействовало дипломатическому решению ситуации", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Казахстана.

Как ранее писал сайт KP.RU, Китай опубликовал план, который содержит предложения по мирному политическому урегулированию конфликта на Украине. Он включает в себя 12 пунктов, среди которых есть призыв к прекращению огня и боевых действий.

Напомним, в представленном плане не содержится "осуждения России" или призыва к санкциям. Он основан на посыле к миру в весьма обтекаемых выражениях. В частности, Пекин призывает отказаться от практики "двойных стандартов" при трактовке международного права, не применять мышление времен "холодной войны", начать мирные переговоры и урегулировать гуманитарный кризис. Подробнее о предложениях Китая читайте в материале KP.RU.