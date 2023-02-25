Президент США усомнился в возможности Киева быстро "захватить" Крым

Также президент США сказал, что Соединённые Штаты должны создать условия для наступления украинской армии весной 2023 года Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC высказал сомнения на счет планов Зеленского о силовом захвате Крыма. Украина должна сама решить, как закончить конфликт с Россией, но сразу "вернуть" Крым у нее не получится, заявил Байден.

На вопрос о принципиальной возможности захвата Крыма Байден сказал, что "может представить обстоятельства, при которых этому будет предшествовать переходный период. Но не всё сразу".

Также президент США сказал, что Соединённые Штаты должны создать условия для наступления украинской армии весной 2023 года.

Как писал ранее сайт KP.RU, президент Украины Зеленский во время пресс-конференции заявил об отправке боевиков ВСУ за границу для подготовки к захвату Крыма. В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что Крым - это неотъемлемая часть России, и любые претензии по нему получат должный ответ от Кремля.