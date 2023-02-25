Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Камчатки

Землетрясение случилось у побережья Камчатки 25 февраля 2023 года Фото: REUTERS

В акватории Тихого океана у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН в субботу, 25 февраля 2023 года.

Подземный толчок зафиксирован в 9:25 по московскому времени. Его очаг находился в 170 км от региональной столицы - Петропавловска-Камчатского. Сведений о разрушениях не поступало.

Как ранее писал сайт KP.RU, сейсмолог, доцент кафедры физики МГУ Анна Люсина прогнозирует, что афтершоки после мощного землетрясения в Турции будут ощущаться еще не менее полутора лет. По ее словам, мелкие колебания происходят достаточно часто, но они не наносят большого вреда, а вот после серьезных плита будет стабилизироваться долгое время.

Аналогичной позиции придерживается доктор физико-математических наук Сергей Пулинец. По его оценке, в ближайшее время стоит ожидать повторные землетрясения. Эксперт полагает, что новые точки произойдут на юго-востоке Турции в течение ближайших нескольких недель, но они будут меньшей силы и интенсивности.