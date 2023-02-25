В США обеспокоены возможными планами Китая о "поставках оружия" в Россию

B Вашингтоне появилось сильное беспокойство после вопроса Ван И о разнице между поставками оружия Украине и России Фото: REUTERS

Китай, призывая к мирным переговорам по решению украинского конфликта, параллельно "рассматривает варианты передачи" России беспилотников и артиллерии для участия в боевых действиях. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на американских чиновников.

В это же время американский телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что КНР ведет переговоры с Москвой о поставке беспилотников и боеприпасов для артиллерии. При этом, в сообщении CNN уточняется, что на данный момент Пекин не принял окончательного решения о поставках оружия в зону конфликта.

Как сообщал ранее сайт KP.RU, в Вашингтоне появилось сильное беспокойство после вопроса Ван И о разнице между поставками оружия Украине и России. Однако, несмотря на волнения США и Европы, на данный момент нет никаких свидетельств о подготовке или поставках Китаем оружия для России.

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