ВСУ несут огромные потери под Артемоском Фото: REUTERS

Бывший морской пехотинец армии Соединенных Штатов Трой Оффенбекер, участвующий в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) оценил срок жизни украинских военных на передовой у Артемовска. Его слова приводит издание Newsweek.

"Средняя продолжительность жизни на передовой составляет около четырех часов", - заявил американский наемник, назвав бои у города "мясорубкой".

Оффенбекер также выразил мнение, что ВСУ, скорее всего, не сможет удержать Артемовск под своим контролем.

Как ранее писал сайт KP.RU, советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что Вооруженные силы России взяли под контроль все высоты в окрестностях Артемовска.

По его словам, на Артемовском направлении действует много иностранных наемников. В частности, российские военные слышали польскую, французскую и английскую речь. Кроме того, рядом с Артемовском появляются подразделения, приехавшие из Львовской области, добавил советник Дениса Пушилина.

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