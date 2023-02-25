Украина расширит минные поля у границ с Россией и Белоруссией до двух километров

Украина намерена расширить минные поля у границ с Россией и Белоруссией Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Украина планирует расширить заминированную полосу вдоль границ с Россией и Белоруссией до двух километров. Об этом сообщила Погранслужба Незалежной в субботу, 25 февраля 2023 года.

"Полоса вдоль украино-российской и украино-белорусской границы увеличится до двух километров в ширину", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Напомним, в 2005 году Украина ратифицировала соглашение о неиспользовании противопехотных мин, известное как Оттавский договор. Только склады не опустошила. На 2011 год её арсенал составлял 6,7 миллионов штук. То есть по мине на каждых шестерых жителей страны.

По данным ООН, сейчас на поля рассыпаны только половина от того, что было. Остальное - еще на украинских складах. По оценке экспертов, на начало февраля считается, что заминировано примерно 40% территории Украины. Это делает страну мировым лидером по данному показателю.

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