Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запад поставил себе целью одолеть Россию чужими руками и готов для ее гипотетического достижения нести любые расходы. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для журнала "Национальная оборона".

Чиновник уверен, что западным политикам плевать как на своих граждан, так и на украинских.

"Цель – одолеть Россию чужими руками – видимо, оправдывает для коллективного Запада любые расходы, - подчеркнул Медведев. - А на рядовых украинских (как, впрочем, и европейских) граждан, более других страдающих от этого конфликта, ему плевать с высокой колокольни".

По его словам, Запад так рьяно отправлял Киеву боеприпасы и военную технику, что исчерпал собственные запасы, на что сейчас активно сетуют оборонные ведомства европейских стран и даже их коллеги из Соединенных Штатов.

Как ранее писал сайт KP.RU, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс истощил свои запасы снарядов для поставок Украине и сейчас конфликт перешел в фазу "логистического" противостояния на истощение.

Напомним, экс-сотрудница американской разведки Ребекка Коффлер назвала опасным дефицит оружия у США из-за поставок Украине. Офицер заявила, что Вашингтон уделяет слишком много внимания украинскому кризису.

Тем временем в германском Бундестаге заявили о нехватке "практически всего" в немецкой армии. По ее словам, в ФРГ не хватает даже личного снаряжения для военнослужащих.

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