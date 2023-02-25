МИД Нидерландов заявил, что под новый пакет санкций ЕС попадет 121 физическое и юридическое лицо

ЕС планирует наложить санкции на 121 физическое и юридическое лицо Фото: REUTERS

Под десятый пакет санкций Евросоюза против России попадет 121 физическое и юридическое лицо. Об этом заявил глава министерства иностранных дел (МИД) Нидерландов Вопке Хукстра в сети микроблогов Twitter в субботу, 25 февраля 2023 года.

По его словам, речь идет о производителях оружия, компаниях, уклоняющихся от санкций и лицах, якобы причастных к "депортации украинских детей".

Руководитель голландского внешнеполитического ведомства также добавил, что поддерживает расширение антироссийских мер.

Как ранее писал сайт KP.RU, страны-участницы Европейского союза одобрили десятый пакет санкций против России. В заявлении отмечено, что "пакет включает более жесткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий".

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что десятый пакет санкций Евросоюза против России не распространился на атомную отрасль, несмотря на усилия некоторых членов ЕС.

По мнению венгерского дипломата, сфера энергетики вообще должна быть полностью исключена из санкций, поскольку это физическая проблема, у которой нет ничего общего ни с политикой, ни с идеологией.

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