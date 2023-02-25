Немцы раскритиковали Шольца за его слова о Путине

Канцлер Германии Олаф Шольц постоянно подвергается критике со стороны своих сограждан Фото: REUTERS

Читатели немецкой газеты Die Welt возмутились словами канцлера Германии Олафа Шольца и потребовали от него подать в отставку. Поводом для критики послужили слова Шольца об "империалистических целях Путина".

Один из читателей возмутился, почему постоянно ведется разговор об империалистических целях России, но никто не задается вопросом, что на Украине забыли США. Другой читатель напомнил о недавнем расследовании касательно взрывов на “Северном потоке”.

"Всегда одни и те же пустые фразы. Я могу только надеяться, что стану свидетелем отставки этого правительства", — понадеялся третий.

Канцлер Германии Олаф Шольц постоянно подвергается критике со стороны своих сограждан, а читатели DIe Welt не в первый раз призывают политика подать в отставку. Сайт KP.RU ранее уже рассказывал о волне недовольства заявлениями канцлера ФРГ.

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