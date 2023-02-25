Германия нашла применение трубам, оставшимся после строительства "Северного потока - 2"

У Германии появились планы на трубы, оставшиеся после строительства "Северного потока -2" Фото: REUTERS

Правительство Германии намерено использовать трубы, оставшиеся после строительства газопровода "Северный поток – 2", для создания 40-километрой линии от терминала для приема сжиженного природного газа (СПГ) на острове Рюген до материка. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt am Sonntag.

Речь идет о свыше 3 тысячах труб, которые остались у компании Nord Stream 2 AG после возведения газопровода. О какой сумме может идти речь, не уточняется.

Журналисты отметили, что сделка получится сложной с юридической точки зрения, так как Nord Stream 2 принадлежит российской компании "Газпром".

Официальных комментариев по этому поводу немецкие власти пока не давали.

Как ранее писал сайт KP.RU, западные журналисты сообщили, что правительство Германии хочет ограничить импорт российского СПГ в качестве дополнительных мер по сокращению зависимости от поставок энергоресурсов из России.

Планируется, что компании из ФРГ будут обязаны информировать власти о происхождении закупленного газа, если их объем превышает 5 террават-час.

Напомним, немецкая энергетическая компания Wintershall Dea сообщила, что полностью списала свою долю в размере 15,5% в операторе "Северного потока" после повреждений трубопровода. Решение принято из-за невозможности предсказать затраты и временные рамки, которые потребуются для восстановления трубопроводов в данной международной обстановке.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Запад готов потратить все деньги мира на уничтожение России (подробнее)