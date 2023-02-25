Новые ограничительные меры включают в себя внесение в черные списки 121 физического и юридического лица, которые подозреваются в обходе санкций Фото: REUTERS

Евросоюз принял десятый пакет санкций против России. Об этом объявил глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель в субботу, 25 февраля 2023 года.

Новые ограничительные меры включают в себя внесение в черные списки 121 физического и юридического лица, которые подозреваются в обходе санкций и участии в производстве оружия, а также иных порицаемых Европой действиях.

"В списке 121 физическое и юридическое лицо, новые существенные ограничения на импорт/экспорт, запрет на российские пропагандистские издания, - написал Боррель в сети микроблогов Twitter. - Мы по-прежнему едины в нашей решимости нанести удар по военной машине России".

Как ранее писал сайт KP.RU, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что десятый пакет санкций Евросоюза против России не распространился на атомную отрасль, что является результатеом твердой позиции Будапешта по данному вопросу. По его словам, если Венгрия не сможет продолжить строительство атомной электростанции Пакш-II, то потеряет большую часть гарантий долгосрочной энергетической безопасности.

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