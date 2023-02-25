Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным: "Дай Бог, чтоб всегда были такими"

Президент Белоруссии уже высказывался о своих отношениях с Владимиром Путиным Фото: REUTERS

Александр Лукашенко провёл большой разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщается в телеграмм канале Sputnik Беларусь.

"Открою секрет, вчера мы вечером с ним долго разговаривали на разные темы. Слушайте, у нас отношения дай Бог, чтобы всегда были такими. И после меня, чтобы они были такими" - сказал Лукашенко.

Ранее сайт KP.RU писал о последнем визите президента Лукашенко в Москву. Лидеры России и Белоруссии провели встречу 17 февраля 2023 года в Ново-Огарево. За день до прилета в Россию Лукашенко три часа отвечал на вопросы иностранных и белорусских журналистов. Тогда же он заявил, что республика присоединится к спецоперации только в случае, если Украина нападет на нее первой.

Президент Белоруссии уже высказывался о своих отношениях с Владимиром Путиным. В прошлом году в интервью каналу NBC Лукашенко рассказывал, как он ссорился и спорил с Путиным как с близким другом.