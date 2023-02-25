В Амурской области проходит российско-китайский фестиваль зимних видов спорта

Соревнования проходят в рамках Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта. Губернатор Амурской области Василий Орлов и заместитель председателя Народного Правительства провинции Хэйлунцзян Хань Шэнцзянь поприветствовали спортсменов, болельщиков и гостей фестиваля

«У нас дружественные и долгие взаимоотношения с соседней провинцией Хэйлунцзян. Реализуется много совместных экономических проектов и целый ряд проектов в гуманитарной сфере. После пандемии коронавируса мы снова проводим здесь на пограничной реке Амур хоккейный матч. Благодарю за поддержку соревнований Министерство спорта Российской Федерации и наших китайских друзей. В этом году впервые проведем автомобильные гонки. Надеюсь, это тоже станет хорошей традицией - сказал Василий Орлов на русском и китайском.

Значимость состязаний для развития добрососедских отношений подчеркнул в своем видеопривествии министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

«Это мероприятие является яркой демонстрацией того, что дружба между нашими странами и народами крепнет с каждым годом. Новые форматы взаимодействия привлекают все больше участников и зрителей. Спортивный праздник на границе двух государств России и Китая в очередной раз продемонстрирует всему миру, что спорт призван объединять, давать возможности для общения спортсменов и зрителей. Желаю всем участникам фестиваля здоровья, успехов и отличного настроения», - сказал министр, обращаясь к участникам, организаторам и гостям российско-китайского фестиваля зимних видов спорта на пограничной реке Амур.

Состязания открыли хоккеисты. Было проведено три матча. Первыми на лед вышли команды спортсменов 10-11 лет Амурской области и провинции Хэйлунцзян. Игра закончилась со счетом 0:0. Во втором матче сыграли юниоры 15-17 лет. Победу в нем со счетом 2:0 одержали амурские спортсмены. В третьей игре встретились хоккеисты-ветераны от 40 лет и старше. Игра закончилась со счетом 5:3 в пользу амурчан.

Завтра стартуют автомобильные гонки. В них примут участие четыре десятка экипажей, по 20 от каждого государства. А специальный гость фестиваля участник команды «Камаз-мастер» Антон Шибалов продемонстрирует на трассе свое мастерство.

КСТАТИ

Первые матчи хоккеистов двух стран на приграничных территориях проходили еще в середине прошлого века. Возрождение традиции поддержали лидеры России и Китая на Восточном Экономическом Форуме во Владивостоке в сентябре 2018 года.

НАША СПРАВКА

Амурская область и провинция Хэйлунцзян ежегодно проводят целый ряд совместных мероприятий. Старт одного из наиболее масштабных, «АмурЭкспоФорума», планируется на 25 мая. Он традиционно пройдет на двух берегах Амура и станет площадкой Восточного экономического форума. К привычном формату после снятия коронавирусных ограничений вернется и традиционная российско-китайская ярмарка культуры и искусства. Ее проведению окажет содействие Министерство культуры России. По словам губернатора Василия Орлова, он заручился соответствующей поддержкой министра культуры РФ Ольги Любимовой.