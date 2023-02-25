Мобильное приложение попавшего под западные санкции МТС-банка удалено из App Store и Google Play

Приложение попавшего под санкции МТС-банка удалено из App Store и Google Play. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мобильное приложение МТС-банка стало недоступным в App Store и Google Play. Информация об этом размещена на сайте банка и в его официальных аккаунтах в социальных сетях. В то же время его можно скачать на сайте банка или в RuStore.

Те, у кого еще нет приложения, могут скачать его, воспользовавшись пошаговой инструкцией на сайте банка. Эта функция доступна владельцам смартфонов на Android. Информационная служба банка просит владельцев телефонов на iOS, которые установили приложение ранее, не удалять его. Уже установленные приложения продолжат работать в обычном режиме.

Приложения остальных российский банков, внесенных в новые санкционные списки США и Великобритании, остаются доступными в App Store и Google Play.

Напомним, США ввели санкции в отношении некоторых банков РФ. Как следует из заявления американского Минфина, в список включили Московский кредитный банк, МТС-банк, «Ланта-Банк», «Металлинвестбанк», «Уралсиб», «Зенит», «Санкт-Петербург», «Левобережный», «Приморье», «СДМ-Банк» и Уральский банк. Попадание под санкции означает, что против этих финансовых организаций вводятся ограничения на проведение ряда операций.

В то же время правительство Великобритании объявило о новых санкциях в отношении банковского сектора России. В расширенный список попали банки «Уралсиб», «Зенит», «МТС

После этого попавшие под санкции США российские банки посоветовали клиентам снять деньги с карт UnionPay. Кредитные организации предупреждают, что средства могут быть заблокированы.

Что не так с новыми санкциями США против России, сайт KP.RU узнал у экономиста Дениса Ракши.