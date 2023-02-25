Совет ЕС включил в черный список три российских банка

ЕС ввел санкции против еще трех российский банков. Фото: REUTERS

Санкции против еще трех российский банков ввел Евросоюз. Об этом сказано в заявлении Совета ЕС, распространенном в субботу 25 февраля. Документ опубликован на официальном сайте ведомства, он доступен здесь.

В заявлении нет перечня попавших под рестрикции банков, но упоминается, что их ожидает замораживание активов. Также этим трем кредитным организациям будет запрещено предоставление средств и экономических ресурсов на территории ЕС.

«Три российских банка были добавлены в список организаций, на которые распространяется замораживание активов и запрет на предоставление средств и экономических ресурсов», - сказано в документе.

Напомним, США ввели санкции в отношении некоторых банков РФ. Как следует из заявления американского Минфина, это Московский кредитный банк, МТС-банк, «Ланта-Банк», «Металлинвестбанк», «Уралсиб», «Зенит», «Санкт-Петербург», «Левобережный», «Приморье», «СДМ-Банк» и Уральский банк.

В то же время правительство Великобритании объявило о новых санкциях в отношении банков «Уралсиб», «Зенит», «МТС

После этого попавшие под санкции США российские банки посоветовали клиентам снять деньги с карт UnionPay, предупредив, что средства могут быть заблокированы.

Тем временем мобильное приложение попавшего под западные санкции МТС-банка удалено из App Store и Google Play. Где можно его скачать, читайте здесь на KP.RU.