Умерла Светлана Брагарник, народная артистка России

Актриса Светлана Брагарник Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Народная артистка России Светлана Брагарник умерла в субботу, 25 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Московского драмтеатра имени Гоголя, где актриса служила с 1972 года.

«25 февраля 2023 года ушла из жизни народная артистка России, актриса Театра имени Гоголя Светлана Михайловна Брагарник», - сообщили в пресс-службе театра, добавив, что о месте и дате прощания с актрисой будет объявлено позже.

Светлане Брагарник было 78 лет. О причине смерти актрисы не сообщается.

Светлана Брагарник номинировалась на премию «Ника» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Ученик» Кирилла Серебренникова. Также за роль в этом фильме она получила театральную премию «Золотая Лира» и премию ассоциации кинокритиков «Белый слон». Также известность актрисе принесла роль в Алены Павловны в фильме Сатана, за которую она получила награду на «Кинотавре». Брагарник -– кавалер ордена Дружбы и ордена «Знак Почета».

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