19 атлетов пострадали после теракта во время спортивного забега в Камеруне

Во время массового забега в Камеруне произошел теракт. Фото: кадр из видео.

19 спортсменов пострадали после серии взрывов во время спортивного забега в Камеруне. Инцидент произошел в субботу, 25 февраля. Подробности рассказывает издание Cameroon intelligence report.

По информации издания, на дистанции прогремели несколько взрывов. Это были взрывы небольшой мощности. О погибших не сообщается, но издание информирует, что троих пострадавших пришлось прооперировать. Правоохранительные органы Камеруна квалифицировали происшествие как террористический акт.

Сообщается, что в забеге участвовали 529 спортсменов. «Забег надежды» - ежегодное массовое спортивное мероприятие, которое проводится на юго-западе Камеруна с 1995 года. Атлеты должны пробежать 38 километров.

Напомним, в 2021 году прогремел взрыв на территории университета в городе Буэа, расположенного на юго-западе Камеруна. В результате ранения различной степени тяжести получили по меньшей мере 11 студентов.

Один из самых резонансных терактов на спортивных мероприятиях – взрыв во время Бостонского марафона в 2013 году. Пострадали полторы сотни человек. В Бостонском марафоне, на финише которого прогремели взрывы, участвовали 19 бегунов из России, они не получили травм. Подробности здесь на KP.RU.